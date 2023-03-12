بأجواء "ماطرة وباردة".. الشباب العراقي يباشر تدريباته استعدادا لنصف نهائي كأس آسيا

شفق نيوز / باشر منتخب شباب العراق، اليوم الأحد، تدريبات لاعبيه غير المشاركين في مباراة إيران وسط أجواءٍ باردةٍ، سبقتها أمطار غزيرة منذ ليلة أمس استعدادا لمباراة نصف نهائي بطولة كأس آسيا، فيما طالب وزير الشباب والرياضة لاعبي المنتخب بإحراز اللقب الآسيوي.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "تدريبات اليوم التي اقيمت في ملعب بونيودكور الفرعي، حضرها رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد محمد ناصر، وتم فيها منح الراحة من قبل الجهاز التدريبي لكل اللاعبين الذين شاركوا بشكلٍ أساسي في مباراة يوم أمس السبت أمام إيران، بينما تدرب اللاعبون الآخرون تدريبات التمطية واللياقة البدنية، ومن ثم بعض الأساليب التكتيكية، ومنح بعض الواجبات لعددٍ من اللاعبين وفقا لأساليب تكتيكيةٍ متنوعة".

من جانبه، اتصل وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، بوفد منتخب الشباب، وقدم لهم التهنئة بالفوز على إيران بهدفٍ مقابل لا شيء، وبلوغهم نصف نهائي كأس آسيا والذي نقلهم أيضا إلى نهائيات كأس العالم المقبلة، حسب ما ورد في البيان.

ونقل البيان عن المبرقع "أشادته، بالجهازين التدريبي والإداري، وبارك لهم أيضا ما بذلوه مع هذا المنتخب في هذه البطولة"، مطالبا اللاعبين بـ"الاستمرار بتحقيق الانتصارات في تلك البطولة حتى الوصول إلى إحراز لقب البطولة، وإدخال البهجة على قلوب العراقيين. ووعد المبرقع باستقبالٍ يليق بوفد منتخب الشباب عند وصولهم إلى بغداد".

وأوضح البيان ان "منتخب الشباب انتقل من فندق بيرامس إلى مقر سكنه الجديد في فندق انترناشونال في مدينة طشقند والذي يتخذ مقرا لسكن المنتخب الياباني أيضا"، فيما ينتظر الفائز من لقاء اليابان والأردن ليلاقيه في نصف نهائي كأس آسيا يوم الأربعاء المقبل.