بأجواء حماسية.. "أسود الرافدين" يصلون فيلادلفيا لمواجهة فرنسا في اختبار المونديال الأبرز

شفق نيوز - فيلادليفيا

وصلت بعثة المنتخب الوطني العراقي، فجر اليوم الأحد، إلى مدينة فيلادلفيا الأميركية، استعداداً لمواجهة المنتخب الفرنسي في ثاني مبارياته ضمن منافسات كأس العالم 2026.

وكان في استقبال البعثة حشد كبير من أبناء الجالية والجماهير العراقية التي حرصت على الترحيب بوفد المنتخب؛ حيث أضفت الأهازيج والهتافات التشجيعية أجواءً حماسية استثنائية تعكس الدعم الكبير لـ"أسود الرافدين" في المحفل العالمي.

ويكثف المنتخب الوطني تحضيراته لخوض هذه المواجهة المرتقبة أمام وصيف العالم، لحساب المجموعة التاسعة، في إطار مساعيه جاهدةً للحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور المقبل.

ويدخل العراق المباراة بروح التعويض بعد تعثره في الجولة الافتتاحية أمام النرويج بنتيجة (1-4)، ما يجعل الخروج بنتيجة إيجابية أمام "الديوك" الفرنسية أمراً حتمياً لتجنب الحسابات المعقدة والخروج المبكر من منافسات البطولة.