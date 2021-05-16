بیان خليجي حول موعد إقامة بطولة خليجي ٢٥ في البصرة

شفق نيوز/ أصدر اتحاد كأس الخليج العربي، يوم الأحد، توضيحاً حول موعد إقامة بطولة خليجي ٢٥ في البصرة.

وذكر الاتحاد في بيان، أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم تم خلاله مناقشة الموعد المقترح لإقامة خلیجي "٢٥" في محافظة البصرة العراقیة.

وأضاف "بناء على ما تمت مناقشته في الاجتماع، ووفقا لما تنص عليه لائحة لجنة المسابقات حول تاريخ إقامة البطولة فإنها سوف تقام خلال الفترة ما بين شهري ديسمبر ٢٠٢١ ويناير ٢٠٢٢، وفي ضوء ذلك ستعقد لجان اتحاد كأس الخليج العربي المختلفة خلال المرحلة المقبلة عدة اجتماعات للقيام بمتابعة كافة الترتيبات الخاصة بتنظيم هذا الحدث وتوقيته، وسترفع التوصيات التي ستخرج بها هذه اللجان إلى الأمانة العامة، من أجل رفعها إلى المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لمراجعتها والبـت فیھـا بشكل رسمي".

وأضاف "يؤكد اتحــاد كأس الخلیج العربي أن الاجتماعات التنســیقیة بینــه وبــین اللجنــة التطبیعیـة لاتحـاد كـرة القـدم العراقـي ستستمر، كما ستتواصل الزيارات التفقدية لمكان الاستضافة من أجل الوقوف على سير العمل في المرافق التي يتم تجهيزها لاستقبال الحدث، وذلك حرصًا من الاتحاد الخليجي لضمان تقديم نسـخة ناجحة ومميزة في خليجي ٢٥ تنسجم مع المكانة الكبيرة لهذه البطولة في نفوس أبنــاء المنطقــة".