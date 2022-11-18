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"بي إن سبورتس" تعلن بث 22 مباراة من مونديال قطر على القنوات المفتوحة

Category: ريـاضة

Date: 2022-11-18T15:49:01+0000
"بي إن سبورتس" تعلن بث 22 مباراة من مونديال قطر على القنوات المفتوحة

شفق نيوز/ أعلنت قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية بث 22 مباراة دون تشفير في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال مونديال قطر 2022 لكرة القدم الذي ينطلق الأحد.

وقال المتحدث باسم المجموعة القطرية المالكة للحقوق الحصرية لكأس العالم في الشرق والأوسط وشمال إفريقيا، قبل يومين من انطلاق المونديال الأول في بلد عربي "سنبث 22 مباراة على الهواء المفتوح، بما فيها الافتتاح الأحد بين قطر والإكوادور".

وتشارك أربع دول عربية في كأس العالم 2022 هي قطر والمغرب وتونس والسعودية.

وبذلك ستبث 22 من 64 مباراة أي نحو ثلث المباريات على المحطة الرياضية غير المشفرة للمجموعة القطرية، بينما ستكون المباريات الأخرى على القنوات المشفرة.

وكانت الشبكة أعلنت عن خطوة مماثلة في نسخة 2018 التي أقيمت في روسيا.

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