بي بي سي: محرز إلى الأهلي السعودي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، الأربعاء، أن الأهلي السعودي توصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي، لضم النجم الجزائري رياض محرز إلى صفوفه.

وقالت "بي بي سي" إن "الصفقة كلفت النادي السعودي نحو 30 مليون جنيه إسترليني".

وحصل محرز (32 عاما) على إذن بعدم السفر في رحلة سيتي قبل الموسم، إلى اليابان وكوريا الجنوبية.

وكان سيتي دفع 60 مليون جنيه إسترليني لضم محرز من ليستر سيتي الإنجليزي عام 2018، ويتبقى له عامان في عقده الحالي مع بطل إنجلترا.

وسجل اللاعب الدولي 15 هدفا من 47 مباراة في الموسم الماضي، الذي توج فيه سيتي بالثلاثية.

وخلال الأسابيع الماضية، اختار عدد من أبرز نجوم كرة القدم في العالم الانضمام للدوري السعودي، أسوة بالأسطورة كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى النصر مطلع العام الجاري.