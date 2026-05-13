بين بغداد وكركوك.. نتائج ست مواجهات بدوري المحترفين العراقي لكرة السلة

شفق نيوز- كركوك/ بغداد

جرت، اليوم الاربعاء، 6 مباريات في دوري المحترفين العراقي لكرة السلة بموسمه الجديد، حيث أُقيمت المباريات بنظام المجموعتين بمشاركة 12 فريقاً، موزعة على مجموعتين، اذ تقام منافسات المجموعة الأولى في كركوك، فيما أقيمت مباريات المجموعة الثانية في بغداد.

وفي مباريات المجموعة الأولى، التي احتضنتها قاعة كركوك بمحافظة كركوك، تفوق فريق عمال نينوى على غاز الشمال بفارق نقطتين بنتيجة 57-55 وشهد اللقاء لحظات مجنونة كان التقارب فيه في كل شيء أداء ومستوى.

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة الثانية، حقق فريق زاخو الفوز على نفط الشمال بنتيجة 76-60، حيث شهدت المواجهة أفضلية واضحة لفريق لزاخو الذي حسم المباراة لصالحه منذ الفترة الأولى.

وحلق فريق الدفاع الجوي بثبات بعد تحقيق فوزه الثاني على التوالي على سابيس بنتيجة 74-65 وبفارق 9 نقاط عن منافسه سابيس الذي تمكن من مجاراة الدفاع الجوي الزاخر بالنجوم.

وفي مباراة مثيرة شهدت ندية وتقارب بالنقاط للحظات الأخيرة ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تقام في قاعة النادي الأرمني في بغداد، ليحسمها اليقظة الديواني بفوز صعب على دجلة الجامعة بفارق نقطة واحدة وبنتيجة 53-52 نقطة.

بينما تمكن فريق الحشد الشعبي في المواجهة الثانية من تحقيق الفوز على فريق الحلة بفارق 6 نقاط وبنتيجة 71-65 نقطة، وشهدت المواجهة منافسة قوية بين الفريقين حتى الدقائق الاخيرة لتحسم في النهاية بفارق ضئيل لصالح الحشد الشعبي.

واخيرا حقق فريق نفط ميسان فوزاً مثيراً على الكهرباء بنتيجة 53-47 نقطة، وتعد الخسارة هي الثانية للكهرباء، وسط تراجعه الواضح هذا الموسم بعد أن كان أحد المنافسين على المقدمة في الموسم الماضي.