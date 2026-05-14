بين الجماهير واللاعبين.. اشتباك بالأيدي عقب مباراة نفط ميسان والكرمة (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت بين نفط ميسان وضيفه الكرمة، مساء اليوم الخميس، في محافظة ميسان، أحداث شغب مؤسفة أعقبت صافرة النهاية، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الايجابي 1-1.

وبدأت الأحداث بتقاذف الكلمات بين عدد من اللاعبين والجماهير، ما أدى الى وقوع مشاحنات وتوترات داخل الملعب، قبل أن تتطور الأوضاع الى اعتداءات طالت وفد نادي الگرمة من قبل بعض لاعبي وجماهير نفط ميسان.

وأسفرت الأحداث عن تسجيل عدد من الإصابات بين لاعبي الكرمة، فيما تدخلت قوة حماية الملاعب وعناصر الشرطة في محافظة ميسان لاحتواء الموقف وتأمين إخراج اللاعبين والوفد من أرضية الملعب.

وانتهت المباراة بالتعادل الايجابي بنتيجة 1-1 بعد أداءٍ شهد فرصا للكرمة واثارة استمرت حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء ليدك الكرمة التعادل في الدقيقة 90+3 عبر اللاعب احمد عبد القادر.

ورفع فريق نفط ميسان رصيده للنقطة 34 بالمركز 17، كما رفع الكرمة رصيده للنقطة 58 بالمركز السادس.