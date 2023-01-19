بين البصرة وبغداد.. الكشف عن برنامج احتفالي خاص للمنتخب العراقي

شفق نيوز/ قال رحيم لفتة عضو اتحاد الكرة عن تخصيص حافلة للمنتخب الوطني المتوج بلقب خليجي 25 لتتجول بالبصرة لمشاركة الأهالي بالفوز في البطولة، التي احتضنتها المدينة.

وقال لفتة لوكالة لشفق نيوز، "بعد الانتهاء من التجوال يتوجه المنتخب الى مطار البصرة الدولي للإقلاع بطائرة خاصة جهزت من قبل الحكومة العراقية صوب بغداد.

واضاف سيكون هناك استقبال رسمي جماهيري للمنتخب الوطني فور وصوله للعاصمة العراقية بغداد.

وبين ان الاتحاد سيضع برنامجاً خاصاً للمنتخب في بغداد وستشهد لقاءات واستقبالاً من مختلف الشرائح العراقية.

وتوج المنتخب العراقي بلقب خليجي 25 بعد فوزه على عمان في المباراة الختامية 3-2.