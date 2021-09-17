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بين استعادة الأمجاد وإثبات علو الكعب.. ملعب الشعب يحتضن قمة الزوراء والقوة الجوية

Category: ريـاضة

Date: 2021-09-17T06:33:43+0000
بين استعادة الأمجاد وإثبات علو الكعب.. ملعب الشعب يحتضن قمة الزوراء والقوة الجوية

شفق نيوز/ يلتقي في الساعة الثامنة مساءً نادي القوة الجوية ومنافسه نادي الزوراء في مباراة كأس السوبر لكرة القدم الذي يجمع الأول والثاني من دوري الموسم الماضي كتقليد متبع قبل انطلاق الدوري الممتاز، وسيكون الدولي مهند قاسم حكماً لهذه القمة الكروية التي يحتضنها ملعب الشعب الدولي.

وقال عصام حمد مدرب الزوراء لوكالة شفق نيوز، "يطمح فريقنا لخطف كاس المثابرة لتعويض ومصالحة جمهور النوارس بعد ان اخفقنا في نيل بطولتي الدوري الممتاز والكأس في الموسم السابق، مبينا ان ثقته عالية بلاعبيه من تحقيق نتيجة إيجابية وعكس صورة مشرفة للكرة الزورائية، لاسيما بعد استعدادنا في معسكر مثالي في مدينة أنطاليا التركية وخصنا عدة مباريات تجريبية، شخصنا خلالها نقاط الضعف والقوة في صفوف الفريق".

بينما قال مدرب القوة الجوية احمد خلف، "فريقنا جاهز للقاء اليوم ونمتلك عناصر جيدة ونطمح ان نكسب مباراة اليوم واضافة كاس المثابرة الى ماتحقق من انجازي درع الدوري والكاس العراق في الموسم الماضي، وتوقع ان تشهد المباراة قمة تنافسية بين قطبي الكرة العراقية الزوراء والجوية".

وكانت لجنة المسابقات قد حددت العشرين من الشهر الحالي موعداً لانطلاق الدوري العراقي الممتاز للموسم 2021-2022 بمشاركة 20 فريقاً.

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