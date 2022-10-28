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بينهم 14 محترفاً.. مدرب المنتخب العراقي يستدعي 34 لاعباً تحضيراً لمواجهتي المكسيك والإكوادور

Category: ريـاضة

Date: 2022-10-28T16:06:21+0000
بينهم 14 محترفاً.. مدرب المنتخب العراقي يستدعي 34 لاعباً تحضيراً لمواجهتي المكسيك والإكوادور

شفق نيوز/ وجّهَ مدربُ المُنتخب العراقي لكرة القدم راضي، يوم الجمعة، الدعوةَ لـ 34 لاعباً، وذلك تحضيراً لمواجهتي المكسيك والاكوادور اللتين ستقامان في التاسع والثاني عشر من شهر تشرين الثاني المُقبل.

وضمت القائمةُ اللاعبين، محمد قاسم، إبراهيم بايش، حمزة عدنان، حسين جبار، محمد علي عبود ‏‌‎( من نادي القوة الجويّة ) وجلال حسن، أحمد عبد الحسين، علاء عباس، حسن عبد الكريم (من نادي الزوراء) وكرار عامر، مناف يونس، سجاد جاسم، أحمد زيروا كوكو، أحمد يحيى ( من نادي الشرطة) وعلي فائز، زيد تحسين، حسن أحمد، دلوڤان مهدي ( من نادي الطلبة ) وشهاب رزاق، أحمد شاكر مرواح ( من نادي الكرخ ).

كما ضمت القائمة أيمن حسين ( من نادي المرخية القطري )، أمجد عطوان ( من نادي الشمال القطري )، حسين علي ( من نادي الصفاقسي التونسي )، زيدان إقبال ( من نادي مانشستر يونايتد الانكليزي )، الكسندر اوراها ( من نادي كوين بارك رينجرز الانكليزي )، علي الحمادي ( من نادي ويكمب الانكليزي )، هيران أحمد (من نادي ثون السويسري)، ميرخاس دوسكي ( من نادي سلوفاكو التشيكي)، كيفن يعقوب ( من نادي ارهوس الدنماركي )، عمار محسن ( من نادي هلسنبوري السويدي)، أمير العماري ( من نادي ميالبي السويدي )، الآي فاضل ( من نادي غوتمبيرغ السويدي )، مروان البازي ( من نادي دالكورد السويدي )، مهند جعاز (من نادي هامربي السويدي).

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