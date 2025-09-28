بينهم نجوم عالميون.. 50 رياضياً يطالبون بإبعاد إسرائيل من البطولات الدولية

شفق نيوز- متابعة

وقع نحو 50 رياضياً حول العالم، بينهم الفرنسي بول بوغبا والمغربي حكيم زياش، على بيان يطالب باستبعاد جميع الفرق الإسرائيلية من المسابقات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ورفع المشاركون شعار "الرياضيون من أجل السلام"، اذ يؤكدون أنهم يأتون من خلفيات ومعتقدات متنوعة، لكنهم جميعاً يتشاركون في نفس الرأي بشأن أن "الرياضة يجب أن تدعم مبادئ العدالة والإنصاف والإنسانية".

بدوره، ذكر موقع "آر إم سي" الفرنسي، أن من بين الموقعين على تلك المطالبة، يأتي بول بوغبا بطل العالم في 2018 مع منتخب فرنسا، ولاعب موناكو الحالي.

وانضم إلى الحملة، الهولندي أنور الغازي، والمغربي حكيم زياش، والماليان شيخ دياباتي وشيخ دوكوري، والملاكم الإنكليزي زاك شيلي، والمدرب البريطاني نايغل بيرسون.

بينما دعا خبراء مستقلون من الأمم المتحدة، في وقت سابق، الاتحادين الدولي "فيفا" والأوروبي "يويفا" لكرة القدم، إلى تعليق عضوية إسرائيل بسبب "الإبادة الجماعية في غزة"، لكنهم عارضوا فرض عقوبات على اللاعبين.

حيث قال الخبراء في بيان إنه "على الهيئات الرياضية ألا تغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".

وأضافوا: "يمكن، بل ينبغي، تعليق عضوية الفرق الوطنية التي تمثل دولا ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما حدث في الماضي".

وفي 16 أيلول/ سبتمبر الجاري، اتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة، وللمرة الأولى، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بهدف "القضاء" على الفلسطينيين، محمّلة رئيس الوزراء ومسؤولين إسرائيليين آخرين المسؤولية.

وأشارت اللجنة، إلى أن "إبادة جماعية تحدث في غزة وتتواصل" في القطاع المدمر.