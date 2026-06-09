بينهم ميسي ورونالدو.. 7 أرقام قياسية مهددة بالتحطم في مونديال 2026

شفق نيوز- متابعة

يصل عدد مباريات بطولة كأس العالم خلال نسخة 2026 إلى 104، مما يفتح الباب على مصراعيه لتحطيم مجموعة من الأرقام القياسية المسجلة بأسماء بعض الرياضيين منذ سنوات طويلة، بحسب تقرير لشبكة "سي أن أن" الأميركية.

المدرب الأكبر سناً

يعد الألماني أوتو ريهاغل أكبر مدير فني يسجل ظهوره في المونديال بعمر 71 عاماً، عندما قاد منتخب اليونان في مواجهة منتخب الأرجنتين بنسخة 2010.

ويستطيع الهولندي ديك أدفوكات تحطيم هذا الرقم، من خلال قيادته لمنتخب كوراساو في لقاء منتخب ألمانيا ضمن الجولة الافتتاحية.

المدرب الأكثر تحقيقاً للانتصارات

يعتبر الراحل هيلموت شون المدير الفني الأكثر تحقيقاً للفوز بواقع 16 مرة مع منتخب ألمانيا الغربية.

ويحتاج ديدييه ديشامب، مدرب منتخب فرنسا، لثلاثة انتصارات لتحطيم هذا الرقم.

اللاعب الأكثر تحقيقاً للفوز

يعد المهاجم الألماني السابق ميروسلاف كلوزه أكثر اللاعبين فوزاً برفقة منتخب بلاده بواقع 17 مرة، بفارق مباراة واحدة فقط عن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

اللاعب الأكثر مشاركةً كبديلٍ

يعتبر البرازيلي المعتزل دينيلسون هو أكثر لاعب مشاركة كبديلٍ بواقع 11 مباراة، خلال نسختي 1998 و2008.

بينما شارك ماركوس راشفورد، الناشط في صفوف منتخب إنجلترا، كبديلٍ 9 مرات.

الهدّاف

المهاجم المعتزل ميروسلاف كلوزه يتصدر سلم ترتيب الهدافين تاريخياً برصيد 16 هدفاً، بفارق 3 أهداف عن الأرجنتيني ليونيل ميسي و4 أهداف عن الفرنسي كيليان مبابي.

أكبر لاعب تسجيلاً في الأدوار الإقصائية

يعد البرتغالي بيبي أكبر لاعب سناً تسجيلاً في أدوار خروج المغلوب، بعمر 39 عاماً، ويستطيع كلّ من مواطنه كريستيانو رونالدو (41 عاماً) والكرواتي لوكا مودريتش (40 عاماً) والبوسني إدين دجيكو (40 عاماً) تحطيم هذا الرقم

الحارس الأكثر حفاظاً على نظافة شباكه

يعتبر الفرنسي فابيان بارتيز والإنجليزي بيتر شيلتون والحارس الأكثر خروجاً بـ"كلين شيت"، بواقع 10 مرات.

ويفصل البلجيكي تيبو كورتوا 3 مباريات بشباك نظيفة عن تحطيم هذا الرقم.

ومن المقرر أن ينطلق العرس الكروي الكبير بعد يوم غد الخميس المصادف 11 حزيران/ يونيو 2026، بإجراء مباراة الافتتاح على أرضية ملعب "أزتيكا" التاريخي في المكسيك، لتبدأ معها رحلة التنافس بين 48 منتخباً من مختلف قارات العالم.