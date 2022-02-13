بينهم محترف أتالانتا الإيطالي.. عماد محمد يستدعي 4 محترفين جُدد لشباب العراق

شفق نيوز/ استدعى مدربُ منتخب الشباب، عماد محمد، أربعةَ لاعبين محترفين جُدد للتواجد مع المنتخبِ ضمن تحضيراته للاستحقاقاتِ المُقبلة.

وقالَ محمد إن أربعة لاعبين محترفين سيتواجدون في البطولةِ الرباعيّة التي من المؤمل أن يستضيفها العراقُ في الشهر المقبلِ في حال إكمال الإجراءات الإداريّة.

وأضافَ: أن اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمنتخبِ هم كلٌ من يوسف الإمام الذي يلعب في صفوف مالمو السويدي، ومصطفى عمران لاعب نادي أتالانتا الإيطالي، ومنتظر ماجد لاعب فاربيرغ السويدي، وهاني حيدر لاعب تيلبورغ السويدي.

وأشارَ محمد إلى ان في مفكرته العديدَ من اللاعبين داخل العراق وخارجه لاختيار الأحسن وضمهم للمنتخبِ في الفترةِ المقبلة، وأسعى للذهابِ إلى أوروبا لمراقبة بعض اللاعبين المحترفين، واستدعاء الأفضل لتمثيلِ منتخب الشباب.