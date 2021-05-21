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بينهم لاعب مانشستر يونايتد.. ستة لاعبين مغتربين يلتحقون بمنتخب شباب العراق

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-21T06:03:37+0000
بينهم لاعب مانشستر يونايتد.. ستة لاعبين مغتربين يلتحقون بمنتخب شباب العراق

شفق نيوز/ وجهَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، الدعوة لستة لاعبين مغتربين للالتحاق بصفوف المنتخب قبيل الدخول في مباريات البطولة العربية التي ستنطلق منتصف الشهر المقبل في مصر.

وقالَ عماد محمد، إن لجنة المغتربين أكملت الجزء المهم من أوراق التحاق اللاعبين المغتربين الرسمية من أجل التواجد مع كتيبة المنتخب في البطولة العربية.

وأضافَ: الأسماء التي وقع عليها اختيار الملاك التدريبي للتواجد مع المنتخب هم، لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنكليزي زيدان اقبال بتولد 2003، ولاعب وسط فكتوريا كولن الألماني الأول يوسف أمين من مواليد 2003، ومهاجم لاتسيو الإيطالي شوان سيروان بتولد 2003، ولاعب وسط دي غرافشاب الهولندي بلند حسن 2003، وحارس مرمى فنربخشة التركي علي شفيق بتولد 2005، ومهاجم ايندهوفن الهولندي ماهان عطا من مواليد 2004.

وأشارَ محمد الى: ان الملاك التدريبي ينتظر إكمال بعض الإجراءات البسيطة من قبل لجنة المغتربين، ومن ثم تواجد اللاعبين مع منتخب الشباب قبل البطولة العربية.

واختتمَ مدرب منتخب الشباب، عماد محمد، حديثه بالقول: الأسماء المستدعاة لقائمة منتخب الشباب من اللاعبين المغتربين ستكون إضافة نوعية وقوية للمنتخب في المشاركات المقبلة، وكذلك في مرحلة البناء لمنتخب مميز يخدم الكرة العراقية مستقبلا.

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