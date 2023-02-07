بينهم فرنسي.. الميناء يضم إلى صفوف فريقه الكروي أربعة لاعبين جُدد

شفق نيوز/ اكدت ادارة نادي الميناء، يوم الثلاثاء، تعاقدها مع اربعة لاعبين بينهم محترف فرنسي لتمثيل الفريق الكروي لنهاية الموسم .

وقال علي فاضل مشرف الفريق لوكالة شفق نيوز، ان النادي عزز صفوفه باربعة لاعبين قبل غلق موعد الانتقالات الشتوية للاعبين المحليين والمحترفين .

واضاف، ان النادي تعاقد مع ثلاثة لاعبين عراقيين هم: كابتن فريق النجف محمد عبد الزهرة "ابو حالوب"، وحسين عبد الكريم قادما من نادي القاسم، ومحمد صلاح قادما من نادي نفط البصرة.

كما اشار فاضل الى ان تعاقد النادي شمل اللاعب المحترف الفرنسي غيسلاين غاسان قادما من الدوري الماليزي وسبق له ان مثل اندية من فرنسا والنرويج والجزائر .

وتابع بالقول ان اللاعبين الأربعة سيكونون اضافة جيدة لفريق الميناء ، لافتا إلى ان "هدفنا العودة الى دوري الكبار بعد مغادرتنا له الموسم الماضي".

ويقود فريق نادي الميناء حاليا مدرب المنتخب الوطني العراقي السابق باسم قاسم الذي اكد بقاءه في النادي رغم العروض التي قدمت له لقيادة فرق معروفة من الدوري الممتاز.