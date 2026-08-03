بينهم عرب.. 5 مرشحين لمنافسة إنفانتينو على رئاسة "الفيفا"

شفق نيوز- متابعة

تصاعدت التكهنات بشأن هوية المرشحين المحتملين لخلافة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، بعد تزايد الانتقادات الموجهة إليه إثر تعثر خططه لاستقطاب استثمارات بمليارات الدولارات لمسابقات الاتحاد، وهو ما قد يؤثر في فرص إعادة انتخابه خلال الجمعية العمومية المقررة في المغرب خلال آذار/مارس المقبل.

وبحسب تقارير إعلامية، لا يزال إنفانتينو يحظى بدعم أغلبية أعضاء "فيفا" البالغ عددهم 211 اتحاداً وطنياً، إلا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، إلى جانب الاتحادين الآسيوي و"كونكاكاف"، أبدوا اعتراضات على أسلوب إدارته، وسط دعوات لاستقالته.

ويبرز خمسة أسماء كمرشحين محتملين للمنافسة على المنصب، هم:

ألكسندر تشيفرين (58 عاماً)، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الذي يقدم نفسه بديلاً عن إنفانتينو، وينتقد استمرار القيادات لفترات طويلة، مع اقتراب نهاية ولايته في "يويفا".

ناصر الخليفي (52 عاماً)، رئيس نادي باريس سان جيرمان ورئيس اتحاد الأندية الأوروبية، وعضو اللجنة التنفيذية لـ"يويفا"، ورغم نفيه رغبته في الترشح، فإنه يُعد من أبرز الأسماء المطروحة.

ماتياس غرافستروم (45 عاماً)، الأمين العام الحالي لـ"فيفا"، ويُعد من المقربين لإنفانتينو، فيما تشير تقارير إلى أنه يرى فرصة مناسبة لخوض السباق على الرئاسة.

فيكتور مونتاغلياني (60 عاماً)، رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، والذي قاد الاتحاد منذ عام 2016، وكان من أبرز المعارضين لخطط إنفانتينو الاستثمارية.

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة (60 عاماً)، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الذي سبق أن نافس إنفانتينو على رئاسة "فيفا" عام 2016، ويُعد أحد أبرز المرشحين العرب المحتملين للمنصب، بعد رفض الاتحاد الآسيوي خطط إنفانتينو ودعوته إلى إدارة أكثر تشاوراً واحتراماً للمؤسسات.