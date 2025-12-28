بينهم عربي.. قائمة أفضل 11 لاعباً لعام 2025

شفق نيوز- برن

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء (IFFHS)، يوم الأحد، عن قائمة أفضل 11 لاعباً خلال عام 2025.

وبحسب بيان الاتحاد، فقد ضمت التشكيلة المثالية لاعباً عربياً واحداً، وهو المغربي أشرف حكيمي، الناشط في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وضمت التشكيلة:

حارس المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نونو مينديز، ويليان باتشو.

خط الوسط: بيدري، فيتينيا، لامين يامال.

خط الهجوم: كيليان مبابي، إيرلينغ هالاند، عثمان ديمبيلي، هاري كين.