بينهم عراقي.. الاتحاد الآسيوي يكشف عن "فريق الأحلام" لأفضل اللاعبين بتاريخ البطولة

شفق نيوز/ اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم السبت، التشكيلة التي وصفها بـ"فريق الأحلام" لأفضل لاعبين في تاريخ بطولة كأس آسيا، ضمّت لاعباً عراقياً.

وذكر الاتحاد في بيان على موقعه اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه تم التصويت لتشكيلة "فريق الأحلام"، من ضمن 48 لاعباً مرشحاً من النجوم الذين تركوا بصمتهم على امتداد تاريخ كأس آسيا، جوهرة بطولات المنتخبات الوطنية في القارة.

وتم فتح باب التصويت اعتباراً من 12 تموز/ يوليو الماضي ولغاية 30 من الشهر نفسه، حيث تم تحديد التشكيلة النهائية من ضمن اللاعبين الذين حصلوا على أعلى أصوات الجماهير في كل مركز، إلى جانب تصويت فريق خبراء كرة القدم الآسيوية.

وبحسب مجموع التصويت، فقد تم اختيار النجم السعودي المميز محمد الدعيع في مركز حراسة المرمى، في حين يتضمن خط الدفاع أربعة من كبار نجوم قارة آسيا وهما اليابانيين يوتو ناغاتومو، ويوجي ناكازاوا، والإيراني مهدي مهدافيكيا، والكوري الجنوبي هونغ ميونغ-بو.

في المقابل أسفر التصويت عن اختيار الكوري الجنوبي بارك جي-سونغ واليابانيين كيسوكي هوندا، وشونسوكي ناكامورا، لأخذ مواقعهم في خط الوسط.

أما على صعيد خط الهجوم، فقد أسفر التصويت عن فوز الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين، والأسطورة الإيراني علي دائي، والهداف التاريخي لمنتخب أستراليا تيم كاهيل.

وضمت تشكيلة البدلاء العراقي نشأت أكرم، والأسترالي ماثيو راين، السعوديين صالح النعيمة وماجد عبد الله.

وسوف يتم التواصل مع المشجع الذي قام باختيار التشكيلة الأقرب إلى تشكيلة فريق الأحلام، وذلك من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، للحصول على الجائزة (رحلة مع مرافق)، لحضور المباراة الافتتاحية في كأس آسيا 2023 في قطر، والتي تجمع بين منتخب قطر المضيف ولبنان، يوم 12 كانون الثاني/ يناير 2024.