بينهم عبد الإله.. القضاء يستبعد 7 مرشحين من الانتخابات الأولمبية

شفق نيوز/ استبعدت اللجنة القضائية السباعية المشرفة على الانتخابات الأولمبية سبعة مرشحين من خوض سباق الاقتراع وذلك لاسباب مختلفة.

وقال مدير المكتب الاعلامي في اللجنة الأولمبية حسين علي حسين في بيان صدر، يوم الأربعاء، وورد لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة القضائية درست ملفّات جميع المرشحين وأبعدت سرمد عبدالأله لانتهاكه مدوّنة الخلق الرياضي، وعلي جعفر سماكة لشموله باجراءات هيئة المساءلة والعدالة، ورند سعد محمود لانتهاكها قانون مكافحة المنشطات، وشعلان عبد الكاظم لثبوت توثيق قيد جنائي، وجميل عزيز جعين لعدم استكماله متطلبات الترشيح، وسمير صادق الموسوي لوجود قرار عدم معارضة بتسليم رئاسة اتحاد الجودو، وعدي طارق الربيعي لعدم وجود اعتراف من الأولمبية الدولية".

ومضى حسين بالقول إن "اللجنة القضائية مكّنت اتحاد الطائرة من تقديم مرشح بديل، مستوف ٍ للشروط، بدلاً عن المستبعد، كون الاتحاد من المكونات الرئيسة للجنة الاولمبية".

وختم مدير المكتب الاعلامي للجنة الأولمبية تصريحه مبيناً "ان اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات قبلت ترشيح احمد شمس الدين مولود مرشحاً عن اتحاد المصارعة بدلاً عن المرشح المستبعد".

جدير بالذكر ان الجمعية العامة للجنة الاولمبية ستنعقد غداً الخميس، وعلى مدار يومين، لانتخاب أعضائها التكميليين والمكتب التنفيذي الجديد للجنة الأولمبية الوطنية العراقية.