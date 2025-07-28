بينهم زاخو.. القائمة النهائية للفرق المشاركة في كأس الخليج للأندية

شفق نيوز- بغداد

كشف الاتحاد الخليجي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن قائمة الأندية التي ستشارك في بطولة كأس الخليج للأندية 2025-2026.

وتتألف الأندية الخليجية المشاركة في البطولة من الريان القطري، الشباب السعودي، سترة البحريني، العين الإماراتي، القادسية الكويتي، النهضة العماني، وتضامن حضرموت اليمني، إضافة الى نادي زاخو العراقي الذي سيكون ممثلاً عن الأندية العراقية في المنافسات.

كما حدد الاتحاد، منتصف آب المقبل موعداً لإجراء قرعة دوري أبطال الخليج للأندية 2025-2026 بعد أن اكتملت قوائم الفرق المشاركة في البطولة.

ويأتي موعد قرعة دوري أبطال الخليج للأندية قبل شهر من انطلاقها، حيث من المقرر أن تنطلق في أيلول 2025.

وحسم فريق نادي زاخو مشاركته ممثلاً للأندية العراقية في بطولة الخليج للأندية في الموسم المقبل بعد أن حل بالمركز الثالث في دوري نجوم العراق لكرة القدم 2024-2025 بعد فريقي الشرطة الذي سيشارك في بطولة كأس ابطال اندية اسيا "النخبة"، والزوراء الذي سيشارك في بطولة كاس اندية اسيا 2.

وتقام النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية، كما حدث في الموسم الماضي التي توج فيها دهوك بطلاً، حيث تشارك 8 أندية، وتقسم إلى مجموعتين، كل مجموعة تتكون من 4 فرق.

وسيتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، لخوض نصف نهائي دوري أبطال الخليج، على أن تقام جميع المباريات بنظام الذهاب والإياب.