بينهم حكيم شاكر.. الاتحاد العراقي يطرح 4 مدربين بدلاء عن "كاساس"

شفق نيوز/ أكد عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، غالب الزاملي، يوم الأحد، أن الاتحاد قرر حسم اختيار مدرب جديد للمنتخب المقبل "سريعاً"، مشيراً إلى أن التأخير ليس من صالح الفريق في لقائي كوريا الجنوبية والأردن المقبلين.

وقال الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "أنظار الاتحاد تتجه صوب المدرب الوطني والتي هي منحسرة بين أربعة مدربين عراقيين أكفاء، وهم كل من (حكيم شاكر، وراضي شنيشل، وعبد الغني شهد، وباسم قاسم)، وسيتم اختيار أحدهم"، مبيناً أن "جميعهم أكفاء والأمر سيحسم قريباً".

وأضاف، أن "اختيار مدرب جديد للمنتخب لا يحتمل البحث والاتفاقات مع مدرب أجنبي، لأنه من الصعب تأقلم اللاعبين معه بسرعة، سيما وأن إيصال المعلومة سيكون عن طريق مترجم، ولأجل ذلك لابد من حسم الأمر سريعاً، والاتفاق مع مدرب يقود الكرة العراقية".

وأوضح، أن "الاتحاد سيسعى لحل الجانب المالي مع المدرب السابق كاساس بوقت سريع ليتسنى له تسمية مدرب آخر"، لافتاً إلى أن "كاساس ترك العراق دون علم الاتحاد ورجع إلى بلده لكن سيتم تصفية الأمور المالية معه عبر مدير أعماله المخوّل في حال عدم حضوره".

وتابع، "أما بشأن المدرب المغربي (حسين عموته) الذي كان من المحتمل اختياره لقيادة المنتخب، فقد تم صرف النظر عنه لارتباطه بعقد مع نادي الجزيرة الإماراتي بـ3,5 ملايين دولار".

وقرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، الخميس الماضي، إقالة مدرب المنتخب الأول خيسوس كاساس، بشكل رسمي، وتشكيل لجنة مالية خاصة بإنهاء عقده.

وجاء ذلك بعد النتائج السلبية التي خرج بها المنتخب العراقي وآخرها الخسارة أمام فلسطين 1-2 في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.