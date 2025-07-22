بينهم الشرطة والزوراء.. الاتحاد الآسيوي يعلن عن الأندية المتأهلة لـ"النخبة وآسيا 2"

شفق نيوز- بغداد

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الثلاثاء، عن أسماء الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، وأبطال آسيا 2 للموسم المقبل لمنطقة الغرب والتي يشارك فيهما ناديان عراقيان هما الشرطة في أبطال النخبة والزوراء في دوري أبطال آسيا.

وضمت فرق دوري أبطال النخبة إلى جانب الشرطة العراقي والفريق الفائز من مباراة الملحق بين الدحيل القطري وسبهان الإيراني لاحقاً هي كل من: الاتحاد، الأهلي، الهلال، والاتحاد السعودي، وشباب الأهلي، والشارقة والوحدة الإماراتي، والسد والغرافة القطريين، وتركتور سازي الإيراني، وناساف الأوزبكي.

أما الأندية التي ستشارك في دوري أبطال آسيا 2 إلى جانب فريق الزوراء العراقي هي كل: من النصر السعودي، والوصل الإماراتي، والأهلي القطري، والاستقلال الإيراني، و انديجو الأوزبكي، والحسين اربد والوحدات الأردنيين، والمحرق والخالدية البحريني وموهان الهندي، واركاداغ التركمانستاني.

وستقام مباراتان للملحق تجمع الأولى نادي جوا الهندي مع السيب العماني، بينما تجمع الثانية فريقي ريجا الهندي مع اهال التركمانستاني، ويتأهل منهما فريقان ينضمان إلى فرق أندية أبطال آسيا 2.