بينهم الراوي.. عقوبات بالجملة بحق نجوم العنابي

شفق نيوز/ أصدر الإتحاد القطري لكرة القدم، يوم الأحد، بيانا غامضا قرر من خلاله إيقاف وتغريم لاعبي المنتخب الأول، بينهم العراقي الأصل بسام الراوي، دون توضيح أسباب الإيقاف، وذلك بعد مرور فترة على توديع العنابي لكأس العالم قطر 2022 مبكرا.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد القطري عبر موقع "تويتر"، بيانا رسميا، يعلن فيه عن قرارات انضباطية ضد لاعبي العنابي، بناء على التقرير المرسل من إدارة المنتخبات الوطنية لكرة القدم، إلى الأمانة العامة بالاتحاد، وجاءت القرارات كالآتي:

استنادا على ما جاء في البند رقم 2 من المادة 22 من لائحة احتراف لاعبي كرة القدم المحليين 2022-2023 فقد تقرر الآتي:

1- خصم 50% من راتب اللاعب عبد الكريم حسن لاعب المنتخب الوطني الأول .

2- خصم 50% من راتب اللاعب بسام الراوي لاعب المنتخب الوطني الأول .

3- خصم 50% من راتب اللاعب محمد وعد لاعب المنتخب الوطني الأول.

كما قرر الاتحاد القطري لكرة القدم وبناء على التقرير المرسل من قبل إدارة المنتخبات الوطنية لكرة القدم الآتي :

1- إيقاف اللاعب عبد الكريم حسن لأجل غير مسمى.

وقررت لجنة الانضباط واستناداً إلى المادة 77/4 والمادة 44 /2,1 والمادة 9/3,2 من لائحة الانضباط الاتي:

1- توجيه تحذير الى اللاعب عبدالكريم حسن وغرامة مالية وقدرها (200,000 ريال فقط) مائتان ألف ريال قطري لا غير .

2- توجيه تحذير الى اللاعب بسام الراوي وغرامة مالية وقدرها ( 100,000 ريال فقط) مائة ألف ريال قطري لا غير .

3- توجيه تحذير الى اللاعب محمد وعد وغرامة مالية وقدرها (50,000 ريال فقط) خمسون ألف ريال قطري لا غير.

🚨| قرارات إنضباطية pic.twitter.com/smIiVQEKhB — الاتحاد القطري لكرة القدم 🇶🇦 (@QFA) January 19, 2023

وأعلن نادي السد عن استبعاد عبد الكريم حسن نهائيا من الفريق، بسبب واقعة الرد على أحد المشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما هاجمه بسبب تواضع مستوى العنابي في مونديال 2022.

وقدم منتخب قطر نتائج مخيبة للآمال، بعدما خسر جميع مبارياته بالمجموعة الأولى، ضمن منافسات مونديال 2022 الذي أقيم على أرضه ووسط جماهيره، ليتذيل المجموعة بلا نقاط.

يذكر ان اللاعب بسام الراوي، هو نجل لاعب المنتخب العراقي السابق هشام علي.