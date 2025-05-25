بينهم الجزائر.. العراق في مجموعة "نارية" ضمن تصفيات كأس العرب 2025

شفق نيوز/ أُجريت في العاصمة القطرية الدوحة، مراسم سحب قرعة النسخة الحادية عشر من بطولة كأس العرب 2025 لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، وذلك في حفل وسط حضور رسمي ورياضي من مختلف الدول العربية.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخب الجزائر (حامل لقب النسخة الماضية)، والفائز من مواجهة البحرين وجيبوتي، بالإضافة إلى الفائز من مباراة لبنان والسودان، ضمن التصفيات التمهيدية.

وستُقام البطولة في دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 كانون الأول/ ديسمبر 2025، في نسخة منتظرة بمشاركة نخبة المنتخبات العربية. كما أعلنت اللجنة المنظمة منح قطر شرف استضافة النسختين القادمتين أيضاً في عامي 2029 و2033.

وجاء توزيع المنتخبات حسب مستويات القرعة:

المستوى الأول قطر (المضيفة)، الجزائر (حاملة اللقب)، المغرب، مصر.

المستوى الثاني: تونس (وصيفة النسخة السابقة)، السعودية، العراق، الأردن.

المستوى الثالث: الإمارات، الفائز من عمان × الصومال، الفائز من البحرين × جيبوتي، الفائز من سوريا × جنوب السودان.

المستوى الرابع: الفائز من فلسطين × ليبيا، الفائز من لبنان × السودان، الفائز من الكويت × موريتانيا، الفائز من اليمن × جزر القمر.

وتُقام مباريات التصفيات المؤهلة بنظام المواجهة الواحدة يومي 25 و26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025، حيث سيتأهل الفائزون للالتحاق بالمجموعات الأربع.

يُذكر أن المنتخب الجزائري كان قد تُوّج بلقب النسخة الماضية من البطولة، بعد فوزه على تونس في النهائي بنتيجة 2-0 بعد التمديد.