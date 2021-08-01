بينهم التونسي نبيل معلول.. إدارة الشرطة تناقش أسماء مدربين لقيادة الفريق الكروي

شفق نيوز/ أكدت الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي، يوم الاحد، مواصلة الاجتماعات للتباحث بشأن تسمية مدرب جديد لقيادة فريقها الكروي.

وقال عضو الهيئة غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، ان الادارة اجتمعت ووضعت على طاولتها السير الذاتية لعدة مدربين لاختيار احدهم لقيادة فريق الشرطة للموسم المقبل وكذلك استقطاب عددا من اللاعبين الجديد.

واشار الى ان المدرب التونسي نبيل معلول ومدربين اخرين ضمن الاختيارات حاليا والنقاشات مستمرة لاختيار احدهم، مضيفا ان الادارة تبحث أيضاً عن ضم لاعبين جدد لتشكيلة الفريق واليوم تم توقيع عقد لاعب الطلبة محمد جفال وضمه لصفوف الشرطة للموسم المقبل.