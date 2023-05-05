بينهما مواجهة الكلاسيكو.. تعادلان في الدوري الممتاز

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي الشرطة مع ضيفه فريق نادي القوة الجوية، يوم الجمعة، سلبيا من دون اهداف في مباراة فض الشراكة ضمن منافسات الجولة 27 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة التاسعة والنصف مساءً على ملعب الشعب الدولي.

وبهذه النتيجة رفع فريق الشرطة رصيده الى 55 نقطة متمسكاً بالصدارة ورفع الجوية رصيده للنقطة للنقطة 53 بالوصافة.

وضمن المنافسات ذاتها وبنفس التوقيت تعادل فريق نادي النجف مع ضيفه فريق نادي القاسم سلبياً من دون اهداف جرت المباراة على ملعب النجف الدولي.

وبهذه النتيجة رفع فريق النجف رصيده للنقطة 39 بالمركز السادس بينما رفع القاسم رصيده للنقطة 24 بالمركز 17.