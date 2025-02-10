بينهما ديربي "كوردستان".. مباراتان في ختام المرحلة الاولى لدوري نجوم العراق
شفق نيوز/ تختم، اليوم الاثنين، منافسات الجولة الأخيرة من
المرحلة الأولى لدور نجوم العراق لكرة القدم بإقامة مباراتين في بغداد والسليمانية.
وتقام المباراة الأولى عند الساعة 2:00 من بعد ظهر اليوم،
والتي تجمع فريق نوروز وضيفه أربيل على ملعب الأول في مباراة ديربي كوردستاني.
ويحتل فريق اربيل المركز الثامن برصيد 28 نقطة، بينما يحتل
فريق نوروز المركز 13 برصيد 23 نقطة .
في المقابل، يواجه فريق القوة الجوية على
ملعب الشعب الدولي عند 5:00 عصراً ضيفه فريق كربلاء في ختام مباريات المرحلة
الأولى لدوري نجوم العراق 2024-2025.
ويحتل فريق القوة الجوية المركز 6 برصيد 31 نقطة ، بينما
يحتل فريق كربلاء المركز 18 برصيد 15 نقطة .
وتصدر فريق زاخو المرحلة الأولى بعد تحقيقه فوزاً كبيراً
على ضيفه فريق القاسم بنتيجة 6-2، بأكبر حصيلة من الأهداف في مباراة واحدة، مساء أمس
الأحد، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.