بينهما ديربي "كوردستان".. مباراتان في ختام المرحلة الاولى لدوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تختم، اليوم الاثنين، منافسات الجولة الأخيرة من المرحلة الأولى لدور نجوم العراق لكرة القدم بإقامة مباراتين في بغداد والسليمانية.

وتقام المباراة الأولى عند الساعة 2:00 من بعد ظهر اليوم، والتي تجمع فريق نوروز وضيفه أربيل ‏على ملعب الأول في مباراة ديربي كوردستاني.

ويحتل فريق اربيل المركز الثامن برصيد 28 نقطة، بينما يحتل فريق نوروز المركز 13 برصيد 23 نقطة .

‏في المقابل، يواجه فريق القوة الجوية على ملعب الشعب الدولي عند 5:00 عصراً ضيفه فريق كربلاء في ختام مباريات المرحلة الأولى لدوري نجوم العراق 2024-2025.

ويحتل فريق القوة الجوية المركز 6 برصيد 31 نقطة ، بينما يحتل فريق كربلاء المركز 18 برصيد 15 نقطة .

وتصدر فريق زاخو المرحلة الأولى بعد تحقيقه فوزاً كبيراً على ضيفه فريق القاسم بنتيجة 6-2، بأكبر حصيلة من الأهداف في مباراة واحدة، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.