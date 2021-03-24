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بينها 8 ذهبيات.. العراق يحصد 13 ميدالية في بطولة العرب للقوة البدنية

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-24T09:37:12+0000
بينها 8 ذهبيات.. العراق يحصد 13 ميدالية في بطولة العرب للقوة البدنية

شفق نيوز/ حصد المنتخب العراقي للقوة البدنية، يوم الأربعاء، ثماني ميداليات ذهبية وثلاث فضية وميداليتين برونزيتين في بطولة العرب المقامة في مصر، والتي تشارك فيها 11 دولة عربية.

واشار ‏نائب رئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد العراقي للقوة البدنية كلاسك الكابتن ربيع الزبيدي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى "المشاركة الجدية والروح المعنوية التي يتمتع بها اعضاء الفريق في البطولة رغم جائحة كورونا".

وقال الزبيدي إن "اللاعبين اصروا على الذهاب والمشاركة من اجل رفع اسم العراق في هذا المحفل العربي المهم".

واضاف الزبيدي ان "البطولة ناجحة جدا وان العراق سوف يستضيف البطولة العرب القادمة لرفع الاثقال".

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