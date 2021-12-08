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بينها 50 الف دولار.. شاختار الأوكراني يضع شروطاً للعب في بغداد

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-08T10:40:15+0000
بينها 50 الف دولار.. شاختار الأوكراني يضع شروطاً للعب في بغداد

شفق نيوز/ ردت ادارة نادي شاختار الاوكراني، يوم الاربعاء، على دعوة نادي الزوراء باقامة مباراة ودية في افتتاح ملعب الزوراء مطلع العام المقبل. 

وقال عبد الكريم رزاق عضو ادارة الزوراء لوكالة شفق نيوز، إن "ادارة نادي شاختار الاوكراني وضعت شروطا مقابل حضورها للعراق وخوض فريقها لقاء وديا بمناسبة افتتاح ملعب الزوراء".

واضاف ان "الجانب الاوكراني طلب مبلغ قدره 50 الف دولار مقابل حضوره يدفع من قبل نادي الزوراء لخوض اللقاء الودي" .

وتابع ان "من ضمن الشروط ايضا تحمل الزوراء تذاكر سفر الوفد وكذلك تحمل النقل والسكن والاطعام".

وختم ان "ادارة الزوراء ستدرس العرض وسيرد للنادي الاوكراني".

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