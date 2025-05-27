بينها 3 ذهبية.. العراق يحصد 11 وساماً في بطولة آسيا للجوجيتسو

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الثلاثاء، حصول لاعبي المنتخب الوطني للجوجيتسو على 11 ساماً ملوناً في بطولة آسيا للعبة، والتي اختتمت أحداثها في العاصمة الأردنية عمان، بمشاركة واسعة ضمت أكثر من 800 لاعب يمثلون 28 دولة من مختلف دول القارة الصفراء.

وبحسب بيان للجنة الأولمبية ورد لوكالة شفق نيوز، فقد حصد لاعبو منتخب العراق على ثلاثة أوسمة ذهبية، ووسامين فضيين، وستة أوسمة برونزية.

وبينت، أن سجل الذهب افتتحه اللاعبين باقر الزيدي، ويوسف الغراوي، ومحمد المصطفى السعدي، ليتمكنوا من عزف النشيد الوطني العراقي ورفع راية العراق في سماء العاصمة عمان.

أما اللاعبان حسن ستار ومحمد فالح فقد تمكنا من خطف وسامين فضيين لخزينة العراق، وأضاف لاعبونا ستة أوسمة برونزية أخرى، جاءت عن طريق اللاعبين محمد زهير، وعبدالله رعد، وحسن رابح، وموسى جعفر، ومنتظر أحمد، وحسين احمد جاسم.

ونقل البيان عن رئيس اتحاد الجوجيتسو، مخلص حسن، قوله إن الفوز بـ11 وساماً على المستوى القاري وارتقاء منصات التتويج، وعزف النشيد الوطني ورفع راية العراق عالياً في مثل هكذا محفل، يعكس مدى تطور اللعبة ووصولها لمراحل متقدمة، والذي جاء انعكاساً للعمل الدؤوب، فضلاً عن الدعم اللامحدود من رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن وأعضاء المكتب التنفيذي.

وأضاف حسن: فخورون بما قدمه أبطال منتخبنا الوطني، وأن هذه الأوسمة بمثابة رسالة مفادها بأن العراق واعداً بأجياله وولاداً بالطاقات التي بإمكانها منافسة العالمية.