بينها إنزال بلد الى الدرجة الأولى.. اتحاد الطائرة يتخذ جملة قرارات

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي للكرة الطائرة في اجتماعه الدوري، اليوم الاحد، اعتبار نادي بلد منسحبا من دوري اندية العراق الدرجة الممتازة وانزاله الى الدرجة الاولى.

وجاء القرار استنادا الى المادة 11 من اللائحة الفنية والمسابقات، ويحق للاعبي الفريق بالانتقال الى الاندية الاخرى دون قيد او شرط.

وكذلك قرر الاتحاد الموافقة على تأسيس مركز تدريبي للعبة في بغداد وتشكيل لجنة لدراسة وكتابة نظام داخلي حول المركز اعلاه برئاسة كازال حمه امين وعضوية حبيب علي واحمد عبد الكريم واحمد مهدي.

وقرر ايضا تشكيل اللجنة النسوية برئاسة كازال حمه امين وعضوية ميسون عبدالجليل ولمى سمير وناهدة عبد زيد وآمنة كريم ونجوى احمد ورؤى زهير.

يذكر ان الاتحاد حدد انطلاق مباريات اندية العراق للدرجة الممتازة للموسم الرياضي 2021-2022( التجمع الثاني ) للمجموعتين (A،B) للفترة من 23-25 من كانون الاول 2021 .