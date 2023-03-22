بينها معاقبة كربلاء.. لجنة الانضباط تصدر عدداً من القرارات

شفق نيوز / عقدت لجنةُ الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة بعض تقارير مشرفي المباريات، وأصدرت عدداً من القرارات بينها معاقبة نادي كربلاء.

وناقشت اللجنةُ تقريرَ مشرف مباراة فريقي النفط وكربلاء، التي جرت في ملعبِ الشعب الدوليّ، بتاريخ 2023/2/24 ضمن منافساتِ الدوري الممتاز لكرة القدم.

وتبين من خلال الدراسة لتقرير مشرف المباراة، أن هناك مخالفةً من قبل جماهير نادي كربلاء ضد قوات الأمن ورميهم بالكراسي بعد خلعها... عليه قررت اللجنة ما يأتي:

1- معاقبة نادي كربلاء بغرامةٍ مالیةٍ مقدارها 1000000 دينار استناداً لأحكام المادة 4/1/67 من لائحةِ الانضباط.

2 - توجيه عقوبة لفت نظر لنادي كربلاء لإساءة جماهيره ضد القوات الأمنية، وفي حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة أشد.

3- تحميل إدارة نادي كربلاء الاضرار التي تسببت بها جماهيرها نتيجة قلع وتكسير مقاعد المتفرجين، ومفاتحة إدارة ملعب الشعب الدوليّ من قبل أمانة سر الاتحاد لتحديد قيمة الأضرار وتحميلها ووجوب دفعها من قبل نادي كربلاء.

4- استناداً لنص المادة 1/42 من لائحةِ الدوري الممتاز للموسم الكروي ( 2022-2023) والتي تنص تدفع الغراماتُ على أي نادٍ أو لاعبيه أو ممثليه أو ملاكه التدريبيّ إلى الاتحاد من قبل النادي خلال مدة أقصاها 72 ساعةً من تاريخ إصدار العقوبة أو يتم خصمها تلقائياً من عوائد النادي لدى الاتحاد إن وجدت، وبخلافه يمنع النادي من خوض مباراته ويعد خاسراً (0-3) في أول مباراة يخوضها في جدول مباريات الدوري ضمن مدة العقوبة.

في غضون ذلك، ناقشت لجنةُ الانضباط، تقرير مباراة ناديي كربلاء والديوانية التي جرت في نادي كربلاء بتاريخ 2023/2/19 ضمن منافساتِ الدوري الممتاز لكرة القدم.

وأكد مشرف المباراة، عدم تعاون إدارة نادي الديوانية بإرسال قوائم أسماء اللاعبين، ما سبّب إرباكاً، حيث تكررت هذه الحالة للمرة الثانية .. عليه قررت اللجنة ما يأتي:

توجيه عقوبة لفت نظر الى نادي الديوانية استناداً الى أحكام المادة 1/8 من لائحةِ الانضباط، وفي حالة تكرار ستكون العقوبة أشد.