بينها مباراة العراق.. تعرف على قرعة الملحق الأوروبي والعالمي لمونديال 2026

شفق نيوز- بغداد

أجرى الاتحاد الدولي لكرة القدم في مقره بمدينة زيوريخ السويسرية، يوم الخميس، مراسم قرعة الملحق الأوروبي والعالمي المؤهلين إلى كأس العالم 2026، بحضور رئيس الاتحاد الدولي، جياني إنفانتينو.

والمنتخبات المتأهلة هي 16 منتخبا أوروبيا تتنافس على أربعة مقاعد مونديالية، و6 دول تمثل آسيا وأفريقيا و الكونكاكاف أميركا الشمالية سيتنافسون على بطاقتين، بينهم المنتخب العراقي.

وبناء على تصنيفات الفيفا (من 1 إلى 16)، تم تقسيم المنتخبات الأوروبية الـ16 إلى أربعة أوعية، وفي الوعاء الأول: إيطاليا، أوكرانيا، تركيا، الدنمارك، أما الوعاء الثاني: ويلز، سلوفاكيا، بولندا، جمهورية التشيك، والوعاء الثالث: كوسوفو، جمهورية أيرلندا ، البوسنة والهرسك، ألبانيا، والوعاء الرابع: رومانيا، أيرلندا الشمالية ، السويد، مقدونيا الشمالية.

وأسفرت نتائج قرعة الملحق الأوروبي عن المسارات التالية: المسار الأول، نصف النهائي الأول: إيطاليا ضد إيرلندا الشمالية، ونصف النهائي الثاني: ويلز ضد البوسنة والهرسك.

أما المسار المسار الثاني: نصف النهائي الأول: أوكرانيا ضد السويد، ونصف النهائي الثاني: بولندا ضد ألبانيا.

وفي المسار الثالث جاء في نصف النهائي الأول: أوكرانيا ضد السويد، نصف النهائي الثاني: بولندا ضد ألبانيا.

وفي المسار الرابع جاء في نصف النهائي الأول: الدنمارك ضد مقدونيا الشمالية، ونصف النهائي الثاني: تشيكيا ضد جمهورية ايرلندا.

أما نتائج قرعة الملحق العالمي فكانت كالاتي: المسار الأول: نصف النهائي الأول: كاليدونيا الجديدة ضد جامايكا، ونصف النهائي الثاني: الكونغو الديمقراطية ضد الفائز من كاليدونيا الجديدة ضد جمايكا.

وفي المسار الثاني سيلعب في نصف النهائي الأول: بوليفيا ضد سورينام، ونصف النهائي الثاني: العراق ضد الفائز من بوليفيا ضد سورينام.

وحدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ملعبي غوادالاخارا و مونتيري بالمكسيك لاستضافة منافسات الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026 خلال شهر مارس/آذار المقبل.