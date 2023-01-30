بينها كلاسيكو العراق.. 10 مواجهات في الدوري الممتاز بدءا من الغد

شفق نيوز/ اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الإثنين، عن مباريات الجولة 14 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم المقرر انطلاقها غدا الثلاثاء.

وتقام غداً خمس مواجهات يستهلها في الساعة الثانية بعد الظهر فريقا فريق نادي الكهرباء وضيفه فريق نادي نفط ميسان في ملعب نادي الزوراء.

ويحتضن ملعب نادي الصناعة في الساعة الثانية والنصف مباراة أصحاب الأرض وضيفه فريق نادي نفط الوسط.

وعلى ملعب دهوك يضيف اصحاب الارض والجمهور فريق دهوك بتمام الساعة الرابعة والنصف عصراً فريق نادي القاسم.

وفي ملعب كربلاء الدولي تقام مباراة اصحاب الارض والجمهور فريق كربلاء مع فريق نادي الحدود ، في الساعة الخامسة عصراً.

وتختتم المواجهات في مباراة كلاسيكو وقمة جماهيرية فريقا نادي الزوراء وضيفه نادي القوة الجوية.

وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم نقل مباراة الزوراء والقوة الجوية المقرر إقامتها يوم غد الثلاثاء من ملعب الزوراء الى ملعب الشعب الدولي بالتوقيت نفسه، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من جمهور الفريقين لحضور المباراة.

وتتواصل منافسات الجولة 14 في اليوم التالي بإقامة أربع مواجهات تقام اثنان منها في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر الاولى تجمع فريق نادي الكرخ مع ضيفه اربيل على ملعب الأول، وتجمع المباراة الثانية فريقا نادي زاخو مع ونادي النفط على ملعب زاخو، وتقام مباراة واحدة في ملعب الفيحاء بتمام الساعة الخامسة عصراً تجمع اصحاب الارض والجمهور فريق نادي نفط البصرة وضيفه فريق نادي الطلبة ، وفي ملعب فرانسو حريري باربيل تقام في الساعة السابعة والنصف مباراة واحدة تجمع فريق نادي نوروز وضيفه فريق نادي الديوانية .

وتختتم منافسات الجولة 14 يوم الخميس بإقامة مباراة واحدة تجمع فريقا نادي الشرطة وضيفه نادي النجف في ملعب الشعب الدولي في الساعة الخامسة عصراً .