بينها قميص بـ6 ملايين دولار.. إرث بيليه في كأس العالم يعرض للبيع

بيليه يحتفل بعد تسجيله هدفاً ضد السويد في نهائي كأس العالم 1958 (ا ف ب)

شفق نيوز- لندن

من المتوقع أن تُباع الميدالية التي نالها أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه بفوزه في مونديال السويد 1958، بمبلغ 670 ألف دولار أميركي عند عرضها في مزاد علني في إنكلترا في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتُعدّ هذه الميدالية التي أحرزها الأسطورة البرازيلية وهو في سن الـ 17 عاماً، جزءاً من مجموعة تضم 450 قطعة متعلقة بكأس العالم، تُقدّر قيمتها الإجمالية بنحو مليونين و700 ألف دولار أميركي.

أما قميص المنتخب البرازيلي الذي ارتداه بيليه في نهائي 1958، فيُتوقع أن يُباع بأكثر من 6 ملايين دولار أميركي في مزاد منفصل تُقيمه دار سوذبيز في نيويورك، في الفترة من 29 حزيران/ يونيو إلى 16 تموز/ يوليو، أي قبل ثلاثة أيام من نهائي كأس العالم لهذا العام.

وسجّل بيليه هدفين من أهداف البرازيل الخمسة في نهائي 1958 ضدّ السويد، الدولة المضيفة.

وشكّل هذا الفوز أول ألقاب البرازيل الخمسة في كأس العالم، وهو رقم قياسي، ثلاثة منها تحت قيادة اللاعب الذي عُرف لاحقاً باسم "الملك".

توفي بيليه، واسمه الحقيقي إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو، في كانون الأول/ ديسمبر 2022 عن عمر ناهز 82 عاماً بعد تشخيص إصابته بسرطان القولون.

وتشمل المعروضات الأخرى في المزاد البريطاني قميص حارس مرمى إنكلترا، جوردون بانكس، الذي أنقذ مرماه من تسديدة بيليه الشهيرة في كأس العالم 1970 في المكسيك.

كما يضم المزاد تذكارات من فوز إنكلترا بكأس العالم 1966، بما في ذلك ميدالية بانكس وقميص آلان بول من المباراة النهائية.

وقال ديفيد كونفيري، رئيس قسم التذكارات الرياضية في دار مزادات "بادز": "هذه أكبر مجموعة من تذكارات كأس العالم تُعرض في مزاد على الإطلاق، ومن الصعب تخيل مزادات أخرى تضاهيها من حيث الأهمية التاريخية".

ويُقام مزاد إلكتروني من الأول إلى 21 حزيران/ يونيو، يعرض قمصان المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، قبل المزاد الرسمي في 25 منه في قاعات مزادات بادز في ويلينغبورغ، وسط إنكلترا.