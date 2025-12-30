بينها فوز المتصدر بعد انسحاب المنافس.. 5 انتصارات بدوري محترفي الصالات

شفق نيوز- بغداد

شهدت منافسات الجولة 11 من دوري المحترفين لكرة الصالات، التي انطلقت اليوم الثلاثاء، 5 انتصارات من بينها فوز الشرطة المتصدّر، بعد انسحاب فريق الآليات من المباراة.

حيث حقق فريق صالات الشرطة، الفوز رسمياً بعد انسحاب نظيره الآليات من المباراة التي جمعتمها ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري، على قاعة الراحل عبد كاظم.

وانسحب فريق الآليات بعد تقدّم الشرطة بهدفين دون رد في شوط أول فرض فيه المتصدّر أفضليته وسيطرته، مهدراً فرص محققة عدة كانت كفيلة بتوسيع الفارق.

وإثر ذلك، قررت لجنة الصالات احتساب المباراة فوزاً للشرطة بنتيجة (5-0)، ليواصل أبناء القيثارة الحفاظ على صدارة جدول الترتيب بثبات.

وضمن المنافسات ذاتها، فاز فريق الجيش على ضيفه الكهرباء بنتيجة (8-5)، حيث شهدت المباراة سيطرة نسبية لفريق الجيش الذي أعاد نغمة الانتصارات بعد نتائج سلبية، ليحسم اللقاء لصالحه.

فيما حقق فريق مصافي الوسط فوزاً مستحقاً ومثيراً على نظيره ديالى بنتيجة (5–3)، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من دوري المحترفين لكرة الصالات.

وشهد اللقاء أداءً قوياً من لاعبي مصافي الوسط، الذين فرضوا أسلوبهم الهجومي ونجحوا في ترجمة الفرص إلى أهداف، على الرغم من المقاومة الكبيرة التي أبداها فريق ديالى ومحاولاته المتكررة للعودة في مجريات المباراة.

كما حقق فريق نفط الوسط فوزاً صعباً على فريق غاز الجنوب بفارق هدف واحد بنتيجة (3-2).

وفي مباراة سهلة حقق فريق نفط البصرة فوزاً كبيراً على أمانة بغداد بنتيجة (7-0)، ليواصل التقدّم في سلم ترتيب فرق دوري المحترفين للصالات.

وسجّل سالم فيصل ثلاثة أهداف، وسجّل كل من حيدر مجيد وعلي حسين وحمزة عباس وقيصر منتظر هدفاً واحداً لكل منهم.