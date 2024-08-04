بينها عربية.. 6 إنجازات تاريخية لأول مرة في أولمبياد باريس

شفق نيوز/ تشهد دورة الألعاب الأولمبية في باريس أحداثًا تاريخية لأول مرة، حيث تحقق مجموعة من الدول إنجازات غير مسبوقة في تاريخ الأولمبياد.

وادناه أبرز الإنجازات التي تم تسجيلها حتى ألآن:

دولة عربية تحقق إنجازًا لأول مرة

تأهلت مصر والمغرب إلى نصف نهائي مسابقة كرة القدم، مما يضمن لدولة عربية ميدالية برونزية على الأقل في الرياضة الأكثر شعبية في الوطن العربي، التي استعصت على العرب سابقًا.

الفلبين تحقق أول ميدالية في الجمباز

نجح كارلوس يولو في إحراز أول ميدالية للفلبين في الجمباز، حيث حصل على ذهبية الجمباز الأرضي بطريقة مذهلة يوم السبت.

جمهورية إيرلندا تسجل أول ميدالية في الجمباز

أضاف نجم الجمباز الإيرلندي، رايس مكلينهان، أول ميدالية لجمهورية إيرلندا في مسابقة حصان القفز.

غواتيمالا تحرز أول ميدالية ذهبية

حققت أدريانا روانو من غواتيمالا أول ميدالية ذهبية في تاريخ البلاد في مسابقة الرماية بالبندقية، حيث لم تتمالك دموعها عند سماع النشيد الغواتيمالي لأول مرة في الأولمبياد.

جزيرة سان لوشيا تحقق إنجازًا تاريخيًا

العداءة جولين ألفريد من جزيرة سان لوشيا الصغيرة فاجأت العالم بتحقيقها ذهبية 100 متر.

دومينيكا تسجل أول ميدالية في تاريخها

حققت بطلة القفزة الثلاثية من دومينيكا، الجزيرة الصغيرة في الكاريبي التي يبلغ عدد سكانها 70 ألف نسمة، أول ميدالية ذهبية في تاريخها.

وتستمر دورة باريس الأولمبية في تقديم لحظات تاريخية ملهمة للدول والمشاركين.