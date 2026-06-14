بينها عربية.. 13 دولة ترفض تصريح رئيس "يويفا" عن المونديال

شفق نيوز- متابعة

استنكرت 13 دولة مشاركة في مونديال 2026، يوم الأحد، تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، ألكسندر تشيفرين، التي قللت من شأن بعض مباريات المونديال باعتبارها غير مهمة.

وقد انتقد تشيفرين زيادة عدد منتخبات كأس العالم من 32 إلى 48 منتخباً، مؤكداً أن بعض مباريات البطولة لم تعد مهمة.

وعبر المواقع الرسمية، نشر بيان مشترك حمل توقيع 13 اتحاداً، من بينهم الرباعي العربي من القارة الأفريقية مصر، المغرب، تونس، والجزائر، لإدانة تلك التصريحات.

وجاء البيان كما يلي: "تعرب اتحادات كرة القدم في: الرأس الأخضر، كوراساو، أوزبكستان، الكونغو، هايتي، الجزائر، تونس، المغرب، مصر، غانا، السنغال، كوت ديفوار، وجنوب أفريقيا، عن خيبة أملها الشديدة ورفضها الحازم للتصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين، والتي وصف فيها بعض مباريات كأس العالم الموسعة بأنها (غير مثيرة للاهتمام)".

وأكدت هذه الاتحادات، أنه لا توجد مباراة غير مهمة في كأس العالم، وأن هذه الادعاءات تتجاهل تضحيات وطموحات اللاعبين والمنظومة الكروية والجماهير حول العالم.

وأوضح البيان أن التأهل لكأس العالم يمثل إنجازاً تاريخياً وحلماً للأجيال في دول مثل الرأس الأخضر وكوراساو وأوزبكستان، في حين يمثل العودة للمحفل العالمي بعد غياب طويل معنى خاصاً لملايين المشجعين في الكونغو وهايتي.

الاتحاد المصري يدعم بيان الاتحادات المتأهلة للمونديال رفضًا لتصريحات رئيس يويفا ✍️ pic.twitter.com/q8UlQiFJ1A — EFA.eg (@EFA) June 14, 2026

وشددت الاتحادات على أن قوة كرة القدم تنبع من عالميتها وعدم اقتصارها على مجموعة محدودة من الدول، مؤكدة أن المشاركة في البطولة تلهم الأجيال وتسهم في تطوير اللعبة وتعد مصدراً للفخر والوحدة للمجتمعات.

وأشارت الاتحادات في بيانها إلى أن كل منتخب تأهل للبطولة قد حجز مكانه بجدارة واستحقاق، ويستحق الاحترام الكامل، وأن كل مباراة تحمل قيمة ومعنى لملايين الأشخاص.

وجدد الموقعون والمتضامنون رفضهم لتصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي، معيدين التأكيد على ضرورة استمرار نمو كرة القدم في خلق الفرص وإلهام الأجيال الجديدة وتعزيز الطبيعة العالمية الحقيقية للعبة الكروية.