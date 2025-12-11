بينها ذهبية.. شباب العراق يحصدون 4 ميداليات باليوم الأول لألعاب آسيا البارالمبية

شفق نيوز- دبي

تمكّن لاعبو العراق من حصد 4 ميداليات إحداها ذهبية والأخرى فضية مع اثنتين برونزيتين، ضمن منافسات الألعاب الآسيوية 2025 للشباب البارالمبية، الجارية في مدينة دبي بالإمارات.

حيث تمكّنت اللاعبة نجلة الدايني، من الحصول على الميدالية الذهبية بفعالية تنس الطاولة في الدورة.

وحصدت الرباعة البارالمبية أفيستا دلشاد، ميدالية فضية بفعالية رفع الأثقال في منافسات وزن 45 كغم للسيدات.

كما أحرز الرباع مصطفى السوداني الميدالية البرونزية بفعالية رفع الأثقال بوزن 72 كغم ضمن فعاليات الدورة.

وحصل الرباع صادق كاظم على الميدالية البرونزية بفعالية رفع الأثقال في وزن 49 كغم.

وأقيمت أمس الأربعاء احتفالية الافتتاح لدورة آسياد آسيا البارالمبية، حيث قامت دولة الإمارات المستضيفة للدورة الآسيوية بتجهيز الملاعب والقاعات للدورة بشكل منظم.