بينها ديربي كوردستاني.. تعرف على مباريات الجولة 29 من الدوري العراقي

شفق نيوز/ اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم عن جدول مباريات الجولة 29 لدوري الكرة الممتاز المقررة انطلاقها يوم الثلاثاء المقبل باقامة مباراتين في اليوم الأول من مواجهات الجولة.

وتقام المباراة الاولى على ملعب الكفل في الساعة الثالثة والنصف بين فريقي القاسم وضيفه الشرطة، وتقام الثانية على ملعب الشعب الدولي في تمام العاشرة مساءً بين فريقي الطلبة وضيفه نفط الوسط.

وتتواصل مباريات الجولة 29 في اليوم التالي الأربعاء بإقامة مباراتين تجمع الأولى فريق نوروز وضيفه نادي الكرخ على ملعب الجامعة بالسليمانية بتمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، بينما يضيف ملعب النجف في الساعة العاشرة مساءً فريقا اصحاب الارض والجمهور نادي النجف وضيفه نادي الصناعة.

وتقام يوم الخميس المقبل مباراتان تجمع الاولى فريق الكهرباء والنفط على ملعب التاجي بتمام الساعة الثالثة والنصف عصراً، بينما تقام الثانية على ملعب ميسان الدولي بين فريقي نفط ميسان وضيفه الميناء في الساعة العاشرة مساءً، ويضيف ملعب سامراء يوم الجمعة المقبل في الساعة الثالثة والنصف عصراً مباراة فريقه سامراء وضيفه امانة بغداد، وتقام في نفس اليوم مباراة مهمة تجمع فريقا الزوراء وضيفه نفط البصرة على ملعب الشعب الدولي في الساعة العاشرة مساءً.

وسيكون يوم السبت الموافق 30 من هذا الشهر ختام منافسات الجولة 29 بإقامة مباراتين، تجري الاولى على ملعب الديوانية في الساعة الثالثة والنصف عصرا بين فريقي اصحاب الارض والجمهور الديوانية وضيفه نادي القوة الجوية، وتختتم مواجهات الجولة 29 بإقامة مباراة ديربي كوردستاني على ملعب فرانسو حريري، تجمع فريق نادي اربيل وضيفه فريق نادي زاخو.