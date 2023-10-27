بينها ديربي الفرات الأوسط.. اليوم 5 مواجهات بدوري نجوم العراق

شفق نيوز / تستكمل اليوم الجمعة، منافسات الجولة الأولى من دوري المحترفين "نجوم العراق" لكرة القدم، بخمس مواجهات بينها ديربي الفرات الأوسط.

في الساعة الثالثة عصراً، ستقام مباراة ديربي الفرات الوسط في ملعب الكوت بين فريقي كربلاء ونفط الوسط، وعند الساعة السابعة مساءً، ستقام مباراة واحدة تجمع فريقي القوة الجوية وضيفه زاخو على ملعب الكوت.

كما ستقام في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم، ثلاث مباريات، الأولى في ملعب دهوك بين فريقي دهوك وضيفه الشرطة، فيما سيستضيف أربيل على ملعبه في المباراة الثانية نادي النفط، وفي المباراة الثالثة يلتقي على ملعب البصرة فريقا الميناء وضيفه الكهرباء.

وأمس الخميس، عاد فريق القاسم بأول ثلاث نقاط إلى محافظة بابل، بعد تحقيقه الفوز على مضيفه أمانة بغداد، في أول مباريات دوري المحترفين "نجوم العراق" للموسم الكروي 2023-2024.

وتعادل فريق النجف مع نفط ميسان، سلبيا من دون أهداف، فيما فاز فريق الحدود على ضيفه نفط البصرة بنتيجة 2-1، في مباراة جرت أحداثها على ملعب نادي الكرخ، ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري المحترفين "نجوم العراق".