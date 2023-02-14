بينها ديربيان.. مواجهات الجولة 17 للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن مباريات الجولة 17 للدوري العراقي الممتاز التي ستنطلق يوم السبت المقبل بإقامة أربع مواجهات.

ويستهل تلك المواجهات فريق نادي دهوك وضيفه نفط ميسان في الساعة الثانية من بعد الظهر في ملعب دهوك، وفي ديربي كوردستاني يستضيف فريق نادي اربيل فريق نادي نوروز "السليمانية" في ملعب فرانسو حريري بتمام الساعة الرابعة والربع عصراً.

وفي ملعب الزوراء يلتقي فريقا الكهرباء مع ضيفه الشرطة في الساعة السادسة والنصف مساءً، ويحتضن ملعب الشعب الدولي في الساعة الثامنة والنصف مساءً مباراة القوة الجوية وضيفه الصناعة .

وتواصل مباريات الجولة 17 في اليوم التالي (الأحد المقبل)، إذ يحتضن ملعب كربلاء الدولي في الساعة الواحدة و45 دقيقة ظهرا، مباراة القاسم وضيفه النفط، ويستضيف نفط البصرة في ملعب الفيحاء بالبصرة فريق الكرخ بتمام الساعة الرابعة عصراً، وفي نفس التوقيت يحتضن ملعب الزوراء مباراة الطلبة مع زاخو.

وفي ملعب كربلاء الدولي تقام في الساعة السادسة والربع مباراة اصحاب الارض والجمهور كربلاء مع فريق الديوانية.

وفي ديربي الفرات الاوسط يلتقي على ملعب النجف الدولي الغريمان التقليديان فريق نادي نفط الوسط مع فريق نادي النجف في الساعة السادسة والربع مساءً، ويختتم فريقا الزوراء وضيفه الحدود منافسات الجولة باقامة اللقاء الاخير في ملعب الزوراء بتمام الساعة الثامنة والنصف مساءً .

وكان اتحاد الكرة اعلن إرجاءَ انطلاق الجولة السابعة عشرة من يومي الأربعاء والخميس إلى يومي السبت والأحد من هذا الشهر، وبنفس التوقيتات والملاعب المعلنة سابقا، بسبب قُربِ وتزامن زيارة الإمام موسى الكاظم يوم الجمعة المقبل.