بينها بورتو البرتغالي.. أكام هاشم يصل تركيا لبحث عروض أندية أوروبية

شفق نيوز- أنقرة

وصل مدافع المنتخب العراقي، أكام هاشم، يوم الثلاثاء، إلى تركيا برفقة وكيل أعماله، في خطوة تهدف إلى الجلوس مع ممثلي عدد من الأندية الأوروبية التي أبدت رغبتها في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عرضاً مغرياً تلقاه هاشم، من نادي بورتو البرتغالي، مضيفاً أن زيارة اللاعب تأتي بعد تلقيه عدة عروض رسمية واهتمام متزايد من أندية خارجية، حيث عقد مدير أعماله اجتماعات مباشرة مع بعض الأطراف المقدمة للعروض لمناقشة تفاصيل العقود والخيارات المتاحة.

وأشار إلى أن أحد الأندية التركية دخل في مفاوضات رسمية متقدمة لضم اللاعب إلى جانب نادي بورتو البرتغالي الذي ابدى اهتماماً واضحاً بضم المدافع العراقي ضمن خططه المستقبلية لتعزيز خط الدفاع.

وأضاف أن أكام هاشم، عقب تأكده من جدية العروض المقدمة لاسيما من بورتو، قرر التوجه سريعاً إلى تركيا لعقد الاجتماعات بشكل مباشر بعد الاتصال بمدير أعماله، بهدف حسم مستقبله الاحترافي في أقرب وقت ممكن، ودراسة الخيارات المتاحة بدقة قبل اتخاذ القرار النهائي.

وتشير التوقعات إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد تطوراً مهماً في ملف انتقال اللاعب خصوصاً مع تزايد الاهتمام الأوروبي بقدراته الدفاعية، بعد المستويات التي قدمها مع المنتخب العراقي خلال الفترة الأخيرة ببطولة كأس العالم.