بينها الأغلى في تاريخه.. انتقالات ضخمة تهز البريميرليغ

شفق نيوز- متابعة

شهد الدوري الإنكليزي الممتاز "البريميرليغ" صفقات ضخمة في موسم الانتقالات الصيفية، أبرزها انتقال المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك إلى ليفربول في أغلى صفقة بتاريخ الدوري الأقوى بالعالم، إلى جانب تحركات لافتة لمانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في سوق الانتقالات.

ونجح ليفربول الإنكليزي في التعاقد مع المهاجم ألكسندر إيزاك من نيوكاسل بصفقة قياسية قدرت بـ176 مليون دولار، بينما ضم مانشستر سيتي الحارس الإيطالي دوناروما من باريس سان جرمان، في حين يقترب يونايتد من ضم الحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز.

وستكون صفقة إيزاك الأكبر في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز، متجاوزة انتقال اللاعب الأرجنتيني إنزو فيرنانديز من بنفيكا البرتغالي إلى تشيلسي مقابل 106 ملايين جنيه إسترليني، بحسب تقارير "ذي أثلتيك" و"تيليغراف" وغيرها من المصادر.

وسجل إيزاك، البالغ من العمر 25 عاماً، 23 هدفاً في الدوري الموسم الماضي ليحل ثانياً في ترتيب الهدافين خلف جناح ليفربول المصري محمد صلاح. وأسهم بذلك في تأهل نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا.

وكان إيزاك يتدرب بشكل منفصل عن زملائه بعدما أعلن بوضوح رغبته في الرحيل إلى ليفربول وطلبه الرسمي بالانتقال. وذلك بعد رفض نيوكاسل عرضاً أولياً بقيمة 110 ملايين جنيه إسترليني في بداية فترة الانتقالات الصيفية.

لكن النادي تعاقد مع المهاجم الألماني نيك فولتيماده من شتوتغارت السبت في صفقة قياسية بلغت 69 مليون جنيه إسترليني. ما ساعد على الموافقة على عرض ليفربول الجديد لضم إيزاك.

وسيكون إيزاك أحدث لاعبي ليفربول المنضمين هذا الصيف، بعد أن عزز المدرب الهولندي آرنه سلوت تشكيلته بصفقات ضخمة شملت الألماني فلوريان فيرتس، والفرنسي أوغو إيكيتيكيه، والهولندي جيريمي فريمبونغ، والمجري ميلوش كيركز.

ويحتل نيوكاسل المركز السابع عشر بعد تعادل سلبي مخيب مع ليدز يونايتد في المرحلة الثالثة. وقبلها خسر أمام ليفربول وتعادل مع أستون فيلا.

في المقابل، يتصدر ليفربول الترتيب بتسع نقاط محققة من ثلاث انتصارات أمام بورنموث ونيوكاسل وأرسنال.

وتم حسم انتقال الحارس جيانلويجي دوناروما إلى مانشستر سيتي بعد موافقة النادي الإنكليزي على دفع 35 مليون يورو (41 مليون دولار) لصالح باريس سان جرمان الفرنسي.

وكان باريس سان جرمان يبحث عن حل للتخلص من عبء راتب دوناروما العالي وتجنب مغادرة الحارس مجاناً في المستقبل القريب.

وأنهى لويس إنريكي، مدرب سان جرمان، مشوار دوناروما مع الفريق بعدما أشار بعدم الحاجة إلى خدماته في الكأس السوبر الأوروبية ضد توتنهام ومن ثم في المراحل الأولى للدوري الفرنسي. وأوضح رغبته في نوعية مختلفة من حراس المرمى.

وعبر دوناروما (26 عاماً) عن إحباطه بعد استبعاده قائلاً عبر إنستغرام إن شخصاً ما قرر أنه لم يعد بإمكانه أن يكون جزءاً من المجموعة أو يساهم في نجاحات الفريق.

وأبدى امتنانه لزملائه واعتبرهم عائلته الثانية، شاكراً الجميع على كل معركة وكل لحظة قضاها معهم.

وشارك دوناروما بشكل حاسم في تتويج سان جرمان الموسم الماضي بثلاثية الدوري والكأس وكأس الأبطال.

كما ساهم في الفوز باللقب الأوروبي الأول في تاريخ النادي تحديداً عبر أدوار حاسمة ضد ليفربول وأرسنال. بالإضافة إلى ذلك، بلغ نهائي مونديال الأندية أمام تشيلسي.

ومنذ انضمامه في 2021 بعقد يمتد حتى حزيران/ يونيو 2026 وبراتب سنوي قدره 12 مليون يورو، تعرض دوناروما لانتقادات متعددة حول مستواه في الكرات الهوائية ولعبه بالقدم.

ويرتبط وصول دوناروما إلى سيتي برحيل الحارس البرازيلي إيدرسون المتوقع انتقاله إلى فنربخشه. علماً بأن جيمس ترافورد الوافد الجديد من بيرنلي لم يقنع بيب غوارديولا في المباريات الثلاث الأولى هذا الموسم حيث خسر سيتي مباراتين من أصل ثلاث.

أما مانشستر يونايتد، فمن المنتظر أن يتعاقد مع الحارس الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز بطل كأس العالم 2022 بعد استمرار أخطاء الكاميروني أندريه أونانا وعدم نجاح التركي ألتاي بايندر في تعويضه. استُبعد مارتينيز (32 عاماً) من قائمة أستون فيلا في مباراته ضد كريستال بالاس.

بينما أكدت تقارير أن فيلا ومدربه أوناي إيمري وافقوا على إعارة جايدون سانشو من مانشستر يونايتد. كما لن يعود الجناح البرازيلي أنتوني إلى مانشستر يونايتد بعد توصل الأخير لاتفاق مع ريال بيتيس حول بيعه بشكل نهائي.