بينها السماح للاعبي الحرس الثوري.. 7 شروط إيرانية للمشاركة في المونديال

شفق نيوز- طهران

حدد رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، يوم السبت، 7 شروط لمشاركة منتخبه الوطني في منافسات كأس العالم 2026 التي ستقام الشهر المقبل في الولايات المتحدة بالمشاركة مع كندا والمكسيك.

وحدد تاج الشروط السبعة في مقابلة مع القناة الرياضية الإيرانية، وهي على النحو التالي:

* يجب حصول جميع اللاعبين والجهاز الفني، وخاصة من خدموا في الحرس الثوري مثل مهدي طارمي وإحسان حاج صفي، على تأشيرات دخول دون أي مشاكل.

* بعد إصدار التأشيرات، لا يجوز استجواب اللاعبين والجهاز الفني من قبل شرطة الهجرة أثناء سفرهم.

* يجب تحديد آلية إصدار التأشيرات للصحفيين والمشجعين الإيرانيين في المباريات.

* يجب على الشرطة الأمريكية الحفاظ على أعلى مستويات الحماية والبروتوكولات الأمنية في المطار والفندق والطرق الرئيسية والملعب لمنع أي حوادث أو مشاكل محتملة (مثل ما حدث في أستراليا).

* يجب على مشجعي كلا الفريقين إحضار أعلامهم الرسمية فقط إلى الملعب، ويُمنع إدخال أي أعلام أخرى غير العلم الرسمي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

* يجب ضمان بث النشيد الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية بشكل صحيح ودون انقطاع في جميع المباريات.

* يجب أن تقتصر أسئلة الصحفيين في المؤتمرات الصحفية على المسائل الفنية المتعلقة بالمباريات.