بينها الزوراء .. تحديد موعد إجراء قرعة الأندية المتأهلة للدور الـ16 لأبطال آسيا 2

شفق نيوز - بغداد

قرر الاتحاد الآسيوي إجراء قرعة دور الـ16 من دوري ابطال اسيا 2 لموسم 2025-2026 يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر الجاري 2026 ، وذلك في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور.

وسيتم تقسيم الفرق المتاهلة الى تصنيفين، يضم التصنيف الأول متصدري المجموعات، فيما يشمل التصنيف الثاني الفرق التي احتلت المركز الثاني.

كما تنص لوائح القرعة على عدم امكانية مواجهة فريقين كانا ضمن المجموعة نفسها في دور الـ16، مع السماح باحتمال مواجهة فريقين من البلد ذاته.

وأسدل الستار على منافسات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025-2026 القارة ، بعد صراع امتد حتى الجولات الاخيرة في بعض المجموعات، حيث حسمت الاندية بطاقات التأهل الى دور الـ16، في بطولة ازداد تنافسها هذا الموسم بمشاركة فرق قوية.

وشهدت مرحلة المجموعات تنافسا شرسًا بين الفرق العربية والآسيوية، إذ حسمت بعض الأندية تأهلها مبكراً ، بينما انتظرت أخرى صافرة النهاية لضمان العبور.

ومن المنتظر أن تتضاعف الاثارة في الأدوار الاقصائية، خاصة مع التوقعات بظهور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد غيابه عن أغلب مباريات دور المجموعات.

ومن المعتاد أن تحظى منطقة الغرب بتمثيل عربي كبير، وهو ما تحقق هذا الموسم أيضاً، وسط ترقب لمواجهات قوية وحضور جماهيري لافت في أغلب الملاعب، وفيما يأتي الفرق المتاهلة الى دور الثمن النهائي بضمنها الزوراء العراقي المتأهل كثاني المجموعة الرابعة:

المجموعة الاولى : الوصل (الإمارات)، استقلال (إيران).

المجموعة الثانية : الأهلي القطري (قطر)، أركادا (تركمانستان).

المجموعة الثالثة : الحسين اربد (الاردن) ، سباهان (إيران).

المجموعة الرابعة : النصر (السعودية) ، الزوراء (العراق).

المجموعة الخامسة : ماكارثر (أستراليا) ، كونغ آن ها نوي (فيتنام).

المجموعة السادسة : غامبا أوساكا (اليابان)، راتشابوري (تايلاند).

المجموعة السابعة: بيرسيب (إندونيسيا) ، بانكوك يونايتد (تايلاند).

المجموعة الثامنة : تامبينس روفرز (سنغافورة) ، بوهانغ ستيلرز (كوريا الجنوبية).