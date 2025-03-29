بينها "الديربي".. أربع مواجهات مثيرة اليوم في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تتواصل، اليوم السبت، منافسات الجولة الـ 25 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة أربع مباريات مهمة، تتوزع بين بغداد والبصرة والنجف والرمادي، حيث ستشهد المباريات صراعاً قوياً بين الفرق الطامحة لحصد النقاط الثلاث وتعزيز مراكزها في جدول الترتيب.

تنطلق أولى المواجهات في الساعة الـ 9:15 مساءً، حيث يستضيف فريق الميناء نظيره النفط على ملعب الميناء في البصرة، حيث يسعى الميناء لتحقيق فوز مهم لإسعاد جماهيره التي تترقب انتصاراً جديدًا، بينما يحاول النفط العودة إلى سكة الانتصارات وخطف النقاط الثلاث من مضيفه لتعزيز موقعه في الترتيب.

وفي نفس التوقيت، يحتضن ملعب الرمادي لقاء الكرمة وديالى، في مباراة ذات طابع تنافسي قوي، وسيحاول الكرمة الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، بينما يدخل ديالى المباراة برغبة كبيرة في الهروب من مناطق الخطر، ما يجعل المواجهة حاسمة لكلا الفريقين.

عند الساعة الـ 11:30 مساءً، تقام مباراتان قويتان، حيث يواجه فريق النجف ضيفه الحدود على ملعب النجف الدولي، اذ يسعى النجف لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وتحسين مركزه، بينما يطمح الحدود للخروج بنتيجة إيجابية تساعده في الابتعاد عن قاع الترتيب.

أما القمة الجماهيرية المنتظرة، فتجمع الزوراء والطلبة في ديربي مثير يقام على ملعب المدينة في بغداد، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز وإسعاد جماهيرهما في واحدة من أقوى المواجهات التي تتميز بالإثارة والندية دائماً، حيث يأمل كل منهما في تعزيز حظوظه بالمنافسة على المراكز المتقدمة.