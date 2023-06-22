بينها التقبيل ودفع المال.. زوجة نيمار تشترط ثلاثة أمور لخيانتها

شفق نيوز / اعتذر نجم كرة القدم البرازيلية، نيمار دا سيلفا، لصديقته، برونا بيانكاردي، التي أعلنت حملها قبل شهر، لأنه أقدم على خيانتها مع فتاة أخرى تدعى، فرناندا سانتوس، كان قد تواصل معها في 12 يونيو/حزيران للاحتفال بعيد الحب في البرازيل.

ورغم ذلك الاعتذار، فإن تقارير إعلامية تحدثت عن وجود اتفاق بين نجم نادي باريس سان جيرمان وصديقته برونا التي تعد من أبرز نجمات التواصل الاجتماعي في بلادها.

وذكرت تقارير برازيلية، أن برونا بيانكاردي منفتحة على إقامة نيمار لعلاقات جنسية مع نساء آخريات بشرط ألا يقبلهن في الفم وأن يستخدم الواقي الذكري خلال المعاشرة.

وعلاوة على هذين الشرطين، لا يُسمح للاعب، البالغ من العمر 31 عاما، والذي تم ربطه مؤخرا بالانتقال إلى دوري المحترفين السعودي، بإقامة علاقات مع "فتيات المرافقة"، أي اللواتي يقدمن خدمات جنسية واجتماعية مقابل أجر معين.

هذا ونشر نيمار اعتذاراً عبر حسابه الرسمي على تطبيق إنستغرام، موجها كلامه إلى والدة طفله القادم: "لقد أخطأت بحقك، ولدي الشجاعة للقول إنني أرتكب العديد من الأخطاء كل يوم سواء داخل الملعب أو خارجه".

وأضاف: "لكني أحرص على تصحيح أخطائي في المنزل وفي حياتي الشخصية، وفي علاقاتي الوثيقة مع عائلتي وأصدقائي".

وتابع نيمار: "أفعالي أثرت على فتاة أحلامي ووالدة طفلي (القادم).. و أشعر بأنني مضطر للتأكيد علنًا على الاعتذار في قضية خاصة.. لا أستطيع تخيل حياتي بدونك.. ولا أعلم إذا كانت علاقتنا سوف تستمر وتنجح، ولكني متأكد اليوم أني أريد المحاولة وتحقيق أهدافنا وأن نغمر طفلنا بالحب وأن يكون حبنا أقوى".