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بيل يقود توتنهام لفوز مهم

Category: ريـاضة

Date: 2020-11-01T21:16:26+0000
بيل يقود توتنهام لفوز مهم

شفق نيوز/ حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزاً ثميناً على حساب نظيره فريق برايتون، بنتيجة 2-1 في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب " توتنهام هوتسبير".

ورفع توتنهام رصيده بعد هذا الفوز الى 14 نقطة في المركز الثاني خلف ليفربول المتصدر برصيد 16 نقطة، بينما تجمد رصيد برايتون عند 5 نقاط في المركز السادس عشر.

وسجل فريق توتنهام هدف التقدم عن طريق هاري كين بعد ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد الإستعانة بتقنية الفيديو إثر خطأ من لالانا على كين، في الدقيقة "13 ".

وفي الدقيقة " 56 " سجل برايتون هدف التعادل عن طريق طارق لامبتي، بينما استطاع البديل جاريث بيل من تسجيل هدف الفوز برأسية بعد كرة عرضية من ريغليون.

 


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