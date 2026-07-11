بيلينغهام يقود إنكلترا لعبور النرويج وبلوغ نصف نهائي المونديال

شفق نيوز- ميامي

حجز المنتخب الإنكليزي مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه المثير على نظيره النرويجي بهدفين مقابل هدف واحد، عقب تمديد المباراة إلى الأشواط الإضافية، فجر الأحد.

وجرت المباراة على ملعب ميامي في ولاية فلوريدا الأميركية، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من البطولة، وانتهى وقتها الأصلي بالتعادل بهدف لكل منتخب، قبل أن يحسم جود بيلينغهام المواجهة بهدف ثانٍ في الشوط الإضافي الأول.

وبدأ المنتخب الإنكليزي المباراة مستحوذاً على الكرة، لكنه واجه صعوبة في اختراق التنظيم الدفاعي للنرويج، التي نجحت في خطف هدف التقدم عند الدقيقة 36، بواسطة أندرياس شيلدروب، بعدما أطلق كرة استقرت في شباك الحارس جوردان بيكفورد.

وقبل نهاية الشوط الأول، أدرك بيلينغهام التعادل لإنكلترا عند الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، مستفيداً من تمريرة أنتوني غوردون، قبل أن يسدد كرة أرضية إلى الزاوية البعيدة لمرمى الحارس أورجان نيلاند.

وكادت النرويج أن تستعيد تقدمها في الدقيقة 56، عندما أودع توربيورن هيغيم الكرة في الشباك بعد ركلة ركنية، غير أن حكم المباراة ألغى الهدف بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد، بسبب وجود مخالفة ارتكبها إرلينغ هالاند داخل منطقة الجزاء.

واستمر التعادل حتى نهاية الوقت الأصلي، ليلجأ المنتخبان إلى شوطين إضافيين، تمكن خلالهما بيلينغهام من تسجيل هدفه الشخصي الثاني وهدف الفوز لإنكلترا عند الدقيقة 93، بعدما تابع تسديدة مورغان روجرز التي أخفق الحارس نيلاند في السيطرة عليها.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لإنكلترا بعد سقوط دجيد سبينس داخل المنطقة، لكنه تراجع عن قراره عقب مراجعة تقنية الفيديو، فيما حافظ المنتخب الإنكليزي على تقدمه حتى نهاية اللقاء، منهياً المغامرة التاريخية للنرويج التي بلغت ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى.

وبهذا الفوز، تأهلت إنكلترا إلى نصف النهائي، حيث تنتظر الفائز من مواجهة الأرجنتين وسويسرا، المقررة ضمن آخر مباريات الدور ربع النهائي.

وكانت إنكلترا قد تأهلت على حساب المكسيك بنتيجة 3-2 في دور الـ16، بينما فجّرت النرويج مفاجأة كبيرة بإقصاء البرازيل بهدفين مقابل هدف واحد.